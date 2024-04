SdR, Sarno (Aviva Investors): verso softest landing, positivi sull'asset class a rischio

(Teleborsa) - "Vediamo che la crescita ancora c'è, dunque se le cose dovessero continuare cosìche abbiamo mai vissuto dopo un periodo di rialzo di tassi così importante. Se ci aggiungiamo anche il fatto che i tassi si abbasseranno, in Europa ma anche in America, fa sì che siamo comunque, dunque l'azionario e l'obbligazionario anche governativo sui paesi sviluppati". Lo ha detto a Teleborsa, Country Head Italy di, in occasione della 14esima edizione del Salone del Risparmio, l'evento simbolo dell'industria italiana del risparmio gestito, organizzato da Assogestioni."In ottica di diversificazione piuttosto che di ribilanciamento del portafoglio, c'è un'attenzione abbastanza importante sull'azionario, dunque l'azionario di paesi sviluppati. Anche noi siamo, una sulla tematica del climate transition e la seconda sulla parte dell'income, che sono tematiche delle quali parliamo molto con i clienti. La seconda asset class sulla quale abbiamo molte opportunità e molto appeal sui clienti è l'obbligazionario governativo, ancora una volta sui paesi sviluppati, che è una cosa di cui stiamo parlando molto in questo periodo".Sul fronte delle tematiche ESG, Sarno ha riconosciuto che ", anche perché se guardiamo le performance dell'anno scorso o di due anni fa, essendo investiti su certe su certe tematiche che erano al di fuori di certi settori che han tirato, ovviamente le performance ham fatto un po' di fatica"."Secondo noie sta a noi operatori del settore fare moltaper far capire perché continuare ad insistere sulla rilevanza delle tematiche ESG, che sono anche molte, variegate, con una normativa in evoluzione, ma anche l'importanza di queste tematiche - ha aggiunto - Dunque noi, come molti altri nostri competitor in questo Salone del Risparmio continuiamo a puntare sulle tematiche ESG".