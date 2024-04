Violenza economica di genere, nasce prima piattaforma europea su inclusione finanziaria

(Teleborsa) - Abbattere i pregiudizi di genere che ostacolano l’accesso al credito, all’occupazione, all’istruzione, alla crescita professionale e alla salute. Questi sono alcuni degli obiettivi disull’inclusione finanziaria per prevenire la violenza economica, uno spazio dove condividere pratiche già avviate, sviluppare e sperimentarne di nuove, presentata nel corso dell’evento "", tenutosi il 9 aprile a Milano nell’Auditorium Banco BPM.Il progetto è realizzato da Global Thinking Foundation, che già promuoveper la prevenzione della violenza domestica, con il supporto di Banco BPM, sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, e col patrocinio di Commissione Europea, Consob, Rai per la Sostenibilità ESG, W7 Italy 2024 e #InclusioneDonna."L’impegno delle imprese sulla sostenibilità aziendale si lega sempre più ad obiettivi di responsabilità sociale condivisi con i lavoratori e le lavoratrici e tesi a contribuire a rafforzare la protezione dell'ambiente e dei diritti umani, in un quadro normativo europeo cruciale per lo sviluppo del Paese. In questo senso le reti multi stakeholder diventano snodo centrale di una co-creazione di valori sociali virtuosa e inclusiva", cosìPer Banco BPM: "Siamo di fronte a sfide che stanno cambiando il modo di fare impresa. Tali cambiamenti devono essere spiegati e condivisi. Per questo, Banco BPM intende giocare un ruolo importante nella. L’adesione a We4 va in questa direzione: permette alla Banca di offrire servizi dedicati che favoriscono l’inclusione e l’educazione economico finanziaria anche nella logica del contrasto alla violenza economica, ambiti su cui stiamo lavorando da tempo".La piattaforma, dedicata sia a persone che imprese, presenta al suo interno quattro sezioni:. Nelle singole aree si trovano tutte le informazioni e i link per accedere alle attività che gli stakeholder, selezionati dal comitato tecnico scientifico della Fondazione secondo principi di etica e sostenibilità, offrono alla cittadinanza. Tutti i contenuti sono accessibilidove è possibile consultare anche tutti gli altri progetti e le pubblicazioni gratuite della Fondazione.Sulla piattaforma, intanto, sono già state lanciate: "Guida pratica al social impact sulla violenza di genere", estratto tratto dal Manuale di prevenzione alla violenza economica della GLT Foundation, e "Gli strumenti per far fronte al fenomeno del sovraindebitamento" a cura dell’avvocato Achiropita Curti, Coordinatrice Task Force Legal Centro Italia Donne al Quadrato.