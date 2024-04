SdR, Negro (Fideuram ISPB): crescita nel medio termine, risparmiatori si sposteranno verso il gestito

(Teleborsa) - "A fronte di un'incertezza macroeconomica, determinata principalmente dalla situazione geopolitica, ci aspettiamo una crescita finanziaria sostenuta e costante nel medio termine, trainata dal comparto azionario statunitense ed europeo e dai maggiori flussi reddituali generati dall'obbligazionario. In questo contesto,". Lo ha affermato, Chief Operating Officer & Business Transformation di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, durante la conferenza "2024, l'anno delle grandi sfide geopolitiche: la generazione di alpha per i Wealth Managers in uno scenario incerto", in occasione della 14esima edizione del Salone del Risparmio."Per quest'anno,che incorpora il giusto trade-off tra la parte azionaria e quella obbligazionaria, in linea con le aspettative di crescita del capitale nel medio periodo richieste della clientela - ha aggiunto - Inoltre, nell'ottica di completare la pianificazione finanziaria del cliente nel medio-lungo periodo la(iprivate equity, private debt, real estate), è necessaria sia per diversificazione del rischio sia in termini di extra rendimento in un contesto di tassi decrescenti"."Per quest'anno, attraverso la tecnologia e la digitalizzazione, per automatizzare i processi, ottimizzare i costi e incrementare la cybersicurezza - ha detto Negro - Il primo ambito di utilizzo degli analytics e degli algoritmi di intelligenza artificiale riguarda i gestori dei fondi, per supportare le decisioni di investimento in modo tale da offrire alla clientela le performance sperate"."Il secondo ambito riguarda l'utilizzo dei dati provenienti dai clienti, con l'obiettivo di- ha proseguito - Per il futuro ci immaginiamo un modello in cui AI e analytics siano utilizzati a supporto dei nostri private banker e consulenti, ma dobbiamo fare attenzione anche ai rischi di tali tecnologie, tra cui possibili bias e discriminazioni".