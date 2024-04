Tinexta, controllata completa acquisto 100% di Corvallis, Yoroi e Swascan

Tinexta

(Teleborsa) - Tinexta Cyber, controllata di, società leader nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Business Innovation, già titolare del 70% del capitale sociale di Corvallis, del 60% del capitale sociale di Yoroi e del 51% del capitale sociale di Swascan ha acquistato l’intero capitale sociale di dette società.L’acquisizione ha avuto luogo a seguito dell’esercizio delle opzioni put e call previste negli accordi con i relativi soci di minoranza ad un prezzo – corrisposto per cassa – pari a Euro 12,0 milioni per il 30% del capitale sociale di Corvallis, Euro 24,8 milioni per il 40% del capitale sociale di Yoroi ed Euro 18,3 milioni per il 49% di Swascan.