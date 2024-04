SACE e Archiproducts al Fuorisalone per le aziende della filiera del legnoarredo

(Teleborsa) - Al via laper rafforzare il sostegno all'internazionalizzazione e agli investimenti in sostenibilità e digitalizzazione delle imprese italiane. Dal 16 al 19 aprile,incontrerà le aziende del legno arredo, architetti e buyer internazionali, nell'ambito delle attività del Fuorisalone, sullaal decimo piano della sede del Gruppo assicurativo-finanziario italiano, in via Verziere 11, nel cuore di Milano.è una nuova linea di business di SACE. Uno spazio di networking, dedicato a tutte le aziende italiane interessate a intraprendere o implementare il loro processo di internazionalizzazione. Un luogo dedicato al Made in Italy e al suo straordinario potenziale, con vista sul Duomo di Milano, simbolo globale di italianità."L'Export – ha commentato il– è un pilastro dell'economia italiana e rappresenta un elemento chiave su cui puntare. Noi di SACE siamo da sempre partner delle imprese che vogliono crescere in Italia e nel mondo e grazie alla collaborazione con Archiproducts rafforziamo il nostro impegno quotidiano a sostegno della filiera del legno arredo, così strategica per l'intero sistema Paese. E lo facciamo anche mettendo a disposizione un nuovo importante asset: la nostra Terrazza del Made in Italy, che diventerà un vero e proprio hub di relazioni e di opportunità di business"."Con questa partnership con SACE, player leader nel supporto all'export e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, Archiproducts conferma il suo ruolo di punto di riferimento globale per l'Architettura e il Design e continua nel sostegno e promozione del design italiano nel mondo" ha sottolineatoLa Terrazza del Made in Italy è rivolta anche ad architetti e buyer internazionali interessati ad acquistare prodotti del miglior design italiano per i propri progetti in tutto il mondo.Gli appuntamenti – sottolinea SACE in una nota – rappresentano un momento di incontro fondamentale per l'Industry del Design, perché mettono a disposizione di aziende e stakeholders interessati il grande know how del Trade Program di Archiproducts: partner e consulente strategico per favorire scambi, collaborazioni e nuove sinergie tra i più importanti brand di Design e la comunità internazionale di architetti e professionisti del settore.Questi incontri nell'ambito delle attività del Fuorisalone sono solo la prima di una serie di iniziative che vedranno la Terrazza del Made in Italy come hub a disposizione delle aziende. La location ospiterà incontri di business matching e di formazione, organizzati da SACE. Il 16 alle 17 sarà la volta di, il 17 alla stessa ora si svolgerà l'eventoe, per finire, il 18, sempre alle 17:00, si terrà l'incontro