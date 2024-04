Made in ItalY: l'Ad di SITAEL Chiara Pertosa riceve il prestigioso premio Leonardo

(Teleborsa) - Un prestigioso riconoscimento è stato assegnato, in occasione della. La manager, che guida la società controllata dal Gruppo Angel, è stata insignita del prestigioso, per aver contribuito ad affermare nel mondo l'eccellenza e l'innovazione italiana del settore aerospaziale.Il premio è stato consegnato dal Senatore– Presidente del Senato della Repubblica Italiana, dall'Onorevole– Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da– Presidente del Comitato Leonardo, da- Direttore Generale ICE, da- Vice Presidente Confindustria e da– Consigliere per l’internazionalizzazione e la valorizzazione del Made in Italy del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.