Piquadro, fatturato al 31 marzo sale a 180 milioni

Piquadro

(Teleborsa) -, società attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria con i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel,ha registrato, nell'esercizio fiscale 2023/2024 chiuso al 31 marzo 2024, unconsolidato pari a 180,3 milioni di Euro, in aumento del 2,7% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 175,6 milioni di Euro. (+3,6% a parità di cambi).Con riferimento al, i ricavi risultano pari a 81,5 milioni di Euro in aumento del 6,9% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 marzo 2023. (+8,3% a parità di cambi).Le vendite nel canale wholesale hanno registrato un incremento del 12,4% e quelle nel canale DOS una crescita del 3,4%. (+7,2% a parità di cambi).Il, i ricavi si sono attestati a 34,1 milioni di Euro in aumento del 10,0% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 marzo 2023. Le vendite nel canale wholesale hanno registrato un incremento del 11,5% e quelle nel canale DOS una crescita del 13,2%.I ricavi delle vendite realizzati dallaregistrati risultano pari a 64,7 milioni di Euro in decremento del (5,4) % rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 marzo 2023 incluso l’effetto della variazione dei cambi (-4,6% a parità di cambi). La performance registrata dal brand Lancel ha risentito della particolare situazione del mercato domestico che è stato impattato, particolarmente nel primo trimestre dell’esercizio, dalle proteste sul territorio francese mercato in cui la Maison realizza circa il 90% delle sue venditedell’esercizio oltre che dalla chiusura di alcuni punti vendita (impatto di circa il 2,7% sul fatturato totale).Dal punto di vistail Gruppo Piquadro ha registrato, al 31 marzo 2024, un fatturato di 86,1 milioni di Euro nel mercato italiano pari al 47,8% del fatturato totale di Gruppo (il 45,9% delle vendite consolidate al 31 marzo 2023) in aumento del 6,8% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2022/2023.Nelil Gruppo ha registrato, al 31 marzo 2024, un fatturato di 87 milioni di Euro, pari al 48,3% delle vendite consolidate (il 50,7% delle vendite consolidate al 31 marzo 2023) in decremento del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2022/2023 (–0,6% a parità di cambi).Nell’il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato di 7,1 milioni di Euro, in crescita del 20,6% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2022/2023 (+23,2% a parità di cambi) e risulta pari al 4,0% delle vendite consolidate.