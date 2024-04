Simone, partnership con Contrader per impiegare AI nel proprio archivio

Simone

(Teleborsa) -, società attiva nel campo dell'editoria quotata su Euronext Growth Milan, e, azienda italiana di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), hanno avviato unacon l'obiettivo di implementare i sistemi informatici della società tramite l'applicazione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'archiviazione e gestione dei propri contenuti proprietari.Il progetto di sviluppo digitale, ideato e condiviso da Contrader, ha l'obiettivo di. I dati nella disponibilità dell'AI saranno quelli di proprietà di Simone, continuamente aggiornati e revisionati dai redattori, quindi, coperti da copyright; l'intelligenza artificiale sarà impiegata come strumento per l'archiviazione, gestione e sviluppo dell'immenso archivio proprietario."Questo tipo di operazioni contribuiscono al raggiungimento di uno degli obiettivi dichiarati della società, ovvero far comprendere che la Simone non è soltanto una casa editrice, ma una realtà in grado di offrire ai propri utenti contenuti altamente specializzati offrendoservizi innovativi che accompagnano il libro tradizionale - ha commentato l'- L'applicazione dell'intelligenza artificiale alnostro archivio digitale è una, in quanto non solo possiamo vantare la proprietà dell'archivio di cui possediamo il copyright, ma abbiamo le risorse interne in grado di addestrare gli algoritmi alla base del motore di ricerca, aggiornare i contenuti e esaminare i risultati".