Elica a Eurocucina 2024. Dalle cappe aspiranti al cooking: la rivoluzione del design

(Teleborsa) - Elettrodomestici innovativi dal design sorprendente che consolidano. A Eurocucina 2024, l'azienda presenta i suoi"L'ambizione di questo Salone del Mobile è quello di presentare unadell'azienda", ha affermato, Amministratore delegato di Elica."Nel corso degli ultimi tre anni,nei processi, nelle persone, nei margini - ha proseguito l'Ad -. Oggi qui presentiamo un'offerta prodotti rivoluzionaria che ci completa. Siamo partiti dall'aspirazione, come leader mondiali a livello di produzione di, siamo passati alla produzione di piani cottura aspiranti, che sono quelli che popolano questa sala con il line-up più completo del mercato, e".L'azienda multinazionale marchigiana, leader nella ventilazione, accompagna i visitatori alla scoperta dei nuovi elettrodomestici, offrendo loro un viaggio di scoperta sensoriale, capace di parlare del brand oltre che dei prodotti."Una generazione nuova di prodotti:, un prodotto 3 in 1 - forno, piano aspirante, piano induzione - unico nel mercato, con 5 aree cottura. Chiamarlo prodotto, dal momento in cui si integra col mobile della cucina, è riduttivo; - ha affermato, Managing Director Business Unit Cooking di Elica - la chiamerei più creazione, che si integra perfettamente nei moderni stili delle cucine, valorizzandone l'estetica"."Cottura differenziata side-by-side, 30% di ampiezza in più per pietanze larghe e importanti, porzioni che possono essere cotte in modo differenziato - grill a destra, grill a sinistra - e una caratteristica unica all'apertura della porta: non più odori, non più vapore", ha sottolineato il manager, aggiungendo "affiancheremo al Lhov una, una, oggi mostrati per la prima volta. Già nei forni del Multi 60 ci distinguiamo per il design, per l'estetica, per la funzionalità, avendo già, attraverso l'utilizzo di una manopola flottante, intuitiva, ergonomica, che rende minimalista il forno, moderno nel design e integrato nelle moderne cucine".La cucina diventa così il, il cuore della casa, un luogo di convivialità e condivisione. Quali saranno allora leper Elica?"Vediamo- ha detto l'Ad Cocci - principalmente, il nostro campo di gioco principale. Vediamo opportunità anche, dove abbiamo allargato in maniera significativa la distribuzione, aprendo due distributori di proprietà in South East ed in Canada, che ci consentono di mettere i piedi a terra e di guidare lo sviluppo progressivo dei prodotti a marchio Elica. Vediamo opportunità anche, della quale non abbiamo parlato, dovee, soprattutto, l'essere entrati con deimolto importanti nel mondo delle, ci fa credere che abbiamo un futuro di crescita anche in quella divisione".