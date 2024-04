Green, Intesa Sanpaolo: 8 milioni di euro a Maniva con Garanzia SACE

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha perfezionato un finanziamento di 8 milioni di euro cona favore della società(una delle ottanta aziende italiane che si occupano di produzione di acque minerali) per investimenti in progetti di sostenibilità.Il finanziamento concesso da Intesa Sanpaolo - spiega la nota - contribuisce in maniera rilevante a cparticolare, la finalità è legata al miglioramento della sostenibilità ambientale del prodotto, investendo in ricerca ed impianti di imbottigliamento con utilizzo di packaging 100% riciclabile. I processi produttivi saranno migliorati ottimizzando le performance ambientali attraverso anche il risparmio energetico, di materie prime e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili o autoprodotta.“Dopo gli anni difficili causati dal Covid, Maniva nel 2023 ha raggiuntohe ha permesso all’azienda di programmare nuovi investimenti con rinnovata fiducia verso il futuro. Ad inizio 2025 verrà installata una nuova linea di imbottigliamento di contenitori in PET e R-Pet che permetterà una notevole riduzione dei consumi energetici e di materie prime. Inoltre, i due stabilimenti saranno dotati entrambi di impianti fotovoltaici, per implementare ulteriormente gli interventi in tema di sostenibilità dell’azienda. Continuerà anche la crescita delle vendite e degli investimenti in bottiglie di vetro a rendere, in piena sintonia con un’economia che deve essere sempre più circolare. Molta attenzione verrà data anche ad altri investimenti per la riduzione dei consumi di acqua e di combustibili fossili. L’azienda, inoltre, sta prestando attenzione a tutte le tematiche ESG, preparandosi all’elaborazione del bilancio di sostenibilità nel prossimo biennio", sottolineaAmministratore Delegato di Maniva“Sostenere con 8 milioni di euro la spinta competitiva di Manivaa beneficio del consumatore e nell’interesse dell’ecosistema in cui l’azienda è inserita. Interventi che si inquadrano nel nuovo programma Il tuo futuro è la nostra impresa grazie al quale Intesa Sanpaolo mette a disposizione delle imprese italiane 120 miliardi di euro, consentendo di accompagnare la progettualità imprenditoriale verso sostenibilità, internazionalizzazione e sicurezza digitale, con un’attenzione particolare al mondo agroalimentare", commenta, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo."Come SACE siamo lieti di supportare Maniva Spa, sinonimo di qualità a livello nazionale da oltre vent’anni, come testimoniano i prestigiosi riconoscimenti ricevuti. Il know-how e la capacità visionaria hanno guidato l’azienda verso una rapida crescita e la volontà di evolversi in ottica di sostenibilità conferma ulteriormente la sua attenzione al benessere dei consumatori. Questa operazione consolida la collaborazione con Intesa Sanpaolo e rinnova il nostro impegno per la crescita delle imprese italiane", ha dichiaratoresponsabile PMI Nord di SACE.