Andamento positivo per OVS con upgrade a Buy da Kepler

OVS

OVS

(Teleborsa) - Si muove in positivo a Piazza Affari il titolo, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, in una giornata negativa per l'intero mercato. A spingere gli acquisti sulle azioni di OVS, che ha rilasciato i dati dell'esercizio 2023 due giorni fa, è lada parte degli analisti diMigliora l'andamento di, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,388 e successiva a 2,468. Supporto a 2,308.