BPER: Cerchiai nominato Presidente, Papa Amministratore Delegato

BPER Banca

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi in data odierna, ha deliberato di nominare Fabio Cerchiai quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Antonio Cabras quale Vice Presidente e Gianni Franco Papa quale Amministratore Delegato., dichiara: “durante il quale si misurerà con nuove sfide e consoliderà i traguardi importanti raggiunti ad oggi. Lavoreremo da subito per dare il miglior avvio in vista degli impegni che ci attendono”., afferma: “Sono onorato di questo incarico e ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata.e per proseguire il percorso di crescita della banca. Desidero ringraziare anche a nome di tutto il Consiglio Flavia Mazzarella e Piero Luigi Montani per la loro gestione nell’ultimo triennio, che ha consentito alla Banca di raggiungere i livelli di eccellenza oggi riconosciuti da tutti gli operatori".