Pininfarina, Lucia Morselli nuovo Presidente

Pininfarina

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, a seguito della scomparsa di Paolo Pininfarina, ha nominato, all’unanimità, Presidente del Consiglio di Amministrazione la Lucia Morselli, già amministratore indipendente e non esecutivo, nonché membro del Comitato Nomine e Remunerazioni della Società, la quale ha accettato la carica.Il Consiglio di Amministrazione ha conferito a Morselli la rappresentanza legale della Società ed i poteri di natura istituzionale attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione dalla legge e dallo Statuto, senza deleghe di natura esecutiva e senza che questi poteri possano in alcun modo configurarsi come esecutivi.Morselli resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, ossia alla data dell’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.Il Consiglio di Amministrazione della Società procederà alla cooptazione di un nuovo Amministratore, nel rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari applicabili, dandone al mercato tempestiva comunicazione.