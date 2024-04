Sodexo migliora la guidance grazie alla spinta delle Olimpiadi

Sodexo

(Teleborsa) -, multinazionale francese che fornisce servizi di ristorazione, facility management e servizi alla persona, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 conpari a 12,1 miliardi di euro, in crescita del +4,5% su base annua. Acquisizioni e cessioni hanno influito sulla crescita del -0,7%, legato alla cessione delle attività Homecare avvenuta in ottobre solo in parte compensata da alcune acquisizioni collaterali, in particolare nel Nord America Convenience. L'impatto valutario negativo è stato pari al -3,3%. Di conseguenza, la crescita organica dei ricavi è stata del +8,5%L'utile netto da attività continuative è cresciuto del +46,3% a 496 milioni di euro. L'per gli Altri Proventi e Oneri di Gestione al netto delle imposte ammonta a 427 milioni di euro, in crescita del +15,4%"Lo spin-off di Pluxee è stato completato con successo - ha commentato la CEO Sophie Bellon - Sodexo è ora un pure-player nei servizi di Food e Facilities Management. Stiamo facendo progressi nella trasformazione dei nostri servizi alimentari, nello sviluppo delle nostre offerte di marca, nel potenziamento delle nostre attività di convenienza e nel miglioramento dei nostri acquisti, in particolare in Nord America. La nostra organizzazione è stata notevolmente semplificata e snellita: stiamo guadagnando in agilità".Dato il solido slancio commerciale, una certa crescita dei volumi in corso, ilnel quarto trimestre e i prezzi previsti vicini al +4% per l'anno, le previsioni fiscali 2024 sono: crescita organica dei ricavi è ora prevista al massimo tra il +6% e il +8%; il miglioramento del margine di profitto operativo sottostante è stato confermato tra +30 e +40 punti base, a valute costanti.