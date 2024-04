Askoll EVA, azionista di controllo deposita lista per rinnovo CdA

Askoll EVA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato della mobilità sostenibile, ha comunicato che ilin vista dell'assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2024.La, presentata da Askoll Holding S.r.l. (che detiene una partecipazione sociale pari al 64,78% del capitale sociale) è composta da: 1. Elio Marioni 2. Alessandro Beaupain 3. Luca Bolcati 4. Silvano Ciscato 5. Debora Cremasco.In occasione della presentazione della lista, l'azionista ha proposto anche: di stabilire in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; di fissare inla durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione; di nominare Elio Marioni alla carica di Presidente; di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi 35.000 euro.Dalla lista è assente, attuale amministratore delegato della società.