Conti pubblici, deficit/PIL Itali al 7,4% e debito al 137,3%

(Teleborsa) -ed unE' quanto certifica Eurostat con la notifica sui conti pubblici dei Paesi membri dell'UE, sulla base dei quali la Commissione europea deciderà nelle prossime settimane se avviare o meno procedure per deficit e eccessivo.I dati, confermati dall'Istat, mostrano in termini d(-154.124 milioni di euro) un(-167.958 milioni di euro) quando si era evidenziato un deficit aIl(indebitamento netto al netto della spesa per interessi) è risultatocon un miglioramento di 0,7 punti percentuali rispetto al 2022. La spesa per interessi che, secondo le attuali regole di contabilizzazione, non comprende l’impatto delle operazioni di swap, è stata pari al 3,8% del Pil, mostrando una decrescita di -0,5 punti percentuali rispetto al 2022.Stesso discorso per ildi euro o iin diminuzione di 3,2 punti percentuali rispetto ai livelli del 2022.Per quanto riguarda il, è sceso dal 90,8%del 2022 all’88,6% del 2023 in Eurozona e e dall’83,4% all’81,7%.all'81,7% nell'intera Unione europea. Per ilsi registrano in media un calo dal 3,7% del 2022 al 3,6% nel 2023 per l'Eurozona ed un aumento dal 3,4% del 2022 al 3,5% del 2023 nell’UE., ad eccezione di Cipro e Danimarca (entrambi +3,1%), Irlanda (+1,7%) e Portogallo (+1,2%), hanno segnalato un. I deficitsono stati registrati in(-7,4%),(-6,7%) e(-6,6%). Undici Stati membri presentavano deficit superiori al 3% del PIL.I rapportipiù bassi si registravano in Estonia (19,6%), Bulgaria (23,1%), Lussemburgo (25,7%), Danimarca (29,3%), Svezia (31,2%) e Lituania (38,3 %). Tredici Stati membri avevano un rapporto debito pubblico superiore al 60% del Pil, con iregistrati in(161,9%),(137,3%),(110,6%),(107,7%) e(105,2%).Nel 2023, laro equivaleva ale le entrate pubbliche al 46,4%. Le cifre per l'UE erano rispettivamente del 49,4% e del 45,9%. Il rapporto tra entrate e spesa pubblica è diminuito sia nell’area dell’euro che nell’UE, rispetto al 2022.Lacon il "Pacchetto di primavera", atteso attorno a metà maggio.