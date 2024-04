Kroger e Albertsons modificano accordo di vendita di asset con C&S Wholesale

Kroger

(Teleborsa) -hannoin relazione alla loro proposta di fusione precedentemente annunciata il 14 ottobre 2022. L'annuncio odierno modifica il pacchetto di dismissione iniziale annunciato l'8 settembre 2023.Il pacchetto di dismissioni modificato risponde alleriguardo all'accordo originale. Il pacchetto di cessione potenziato comprende un insieme di negozi modificato e ampliato e ulteriori risorse non legate ai negozi per consentire ulteriormente a C&S di operare in modo competitivo dopo il completamento della fusione proposta."Abbiamo raggiunto un accordo con C&S per un pacchetto di dismissioni aggiornato che mantiene gli impegni di Kroger nei confronti di clienti, associati e comunità, affronta le preoccupazioni sollevate dalle autorità di regolamentazione e garantirà ulteriormente che C&S possa gestire con successo i negozi ceduti così come sono gestiti oggi", ha affermato"È importante sottolineare che il piano di cessione aggiornato continua a garantire che, che tutti gli accordi di contrattazione collettiva esistenti continueranno e che i dipendenti continueranno a ricevere assistenza sanitaria e pensionistica leader del settore - ha aggiunto - La nostra proposta di fusione con Albertsons porterà prezzi più bassi e più scelte a più clienti e garantirà il futuro a lungo termine dei posti di lavoro sindacalizzati nel settore alimentare".Il pacchetto di cessione aggiornatodi 166 per includere 579 negozi che verranno venduti e continueranno a operare come fanno oggi dal nuovo proprietario, C&S. Inoltre, mantiene la vendita a C&S dei marchi QFC, Mariano's e Carrs.