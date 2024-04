Officina Stellare si aggiudica contratto con Leonardo per quattro sistemi ottici

Officina Stellare

Leonardo

(Teleborsa) -, per la fornitura diche saranno installati sulla, a completamento della costellazione satellitare italiana, uno tra i più importanti programmi spaziali satellitari europei di Osservazione della Terra (EO, Earth Observation).Il, stipulato in continuità rispetto ai rapporti in essere e ai servizi ad oggi forniti a Leonardo, ha unae uncomplessivo di, e prevede, oltre alla realizzazione dei- già in via di fornitura per la missione PLATiNO4 di ASI (Agenzia Spaziale Italiana) - importanti attività di ingegneria per la qualifica di alcuni processi critici di integrazione.La, realizzata su iniziativa del Governo italiano grazie alle risorse del PNRR,sotto la gestione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Il progetto rappresenta un sistema end-to-end unico nel suo genere, basato su una serie di strumenti e tecnologie di rilevamento diverse. In particolare, le sotto costellazioni di IRIDE prevedono payload operativi con varie risoluzioni spaziali sensibili a diverse bande dello spettro elettromagnetico, spaziando dall’imaging radar a microonde all’imaging ottico, sia in modalità multispettrale che iperspettrale, e coprendo uno spettro di lunghezze d’onda che si spingono dal visuale fino all’infrarosso termico.In questo ambito le moderne piattaforme satellitari multi-missione, come la PLATiNO, giocano un ruolo particolarmente importante. Una delle sue caratteristiche è quella di imbarcare tecnologie per una loro dimostrazione in orbita sfruttando opportunità di lancio a basso costo, ma anche abilitare nuovi concetti di missione, ad integrazione di quelle basate su satelliti ‘tradizionali’ di maggiore dimensione."Siamo entusiasti di questa commessa che ci vede nuovamente al fianco di una eccellenza globale come Leonardo, e parte attiva nella realizzazione di uno dei progetti più innovativi in ambito spaziale, con ruolo chiave nella fornitura di sistemi ad elevata prestazione destinati ad una costellazione unica nel suo genere quale IRIDE", commenta Carlo Spezzapria, Amministratore Delegato di Officina Stellare.