Olidata brillante in borsa in scia Outperform di Intermonte

(Teleborsa) - Ottima giornata per, che mostra un brillante rialzo del 3,59% a Piazza Affari, in un mercato che oggi è negativo pe l'impatto dello stacco cedole. A sostenere il titolo concorre il buon giudizio di Intermonte, che segnala un Outperform.A sostenere le azioni della società, software-house specializzata in soluzioni di contabilità, rientrata a Piazza Affari nel 2023 grazie all'impegno di Cristiano Rufini, divenuto nel 2022 maggior azionista della Olidata.Il confronto del titolo Olidata con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda rispetto all'indice, a conferma dell'appetibilità del titolo da parte dei compratori. Il quadro tecnico disegnala un livello di supporto visto a 0,6183 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,6283.