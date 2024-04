Sigep China, seconda edizione al via a Shenzhen

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Oltrespositori provenienti da: sono i principali numeri della seconda edizione di, le due manifestazioni che si svolgono in contemporanea allo Shenzhen Convention and Exhibition Centre, organizzate da(attraverso IEG China)dal 24 al 26 aprile, in cui grazie a Sigep China viene rappresentata l’industria italiana ed europea del foodservice dolce. E proprio come la 45esima edizione di(organizzata da), andata in scena alla fiera di Rimini lo scorso gennaio, l’appuntamento in Cina rappresenta il punto di riferimento per l’innovazione dei 5 grandi settori espositivi: gelato artigianale,Presenti alcuni tra i principali brand italiani ed europei.Per IEG, l’evento rappresenta una grande opportunità di crescita conin Cina. E il bacino di utenza diè il perfetto polo di sviluppo: si tratta del motore economico della Greater Bay Area di Guandong-Hong Kong–Macao, vero e proprio punto di riferimento dell’intero mercato della Cina meridionale; mercato che secondo i più recenti dati supera i 1.700 miliardi di dollari. Non a caso nella prima edizione di Sigep China, il 40% dei visitatori era un ‘decision maker’, e i Paesi più rappresentati, oltre alla Cina, sono stati Italia, Arabia Saudita, Malesia e Usa.Per la seconda edizione di Sigep China previsteove si svolgeranno le principali competizioni che daranno accesso a Sigep 2025. Si parte dalla Gelato&Pastry Area per la Pastry Queen che rappresenterà la Cina al Campionato Mondiale di Pasticceria Femminile del prossimo anno. Al concorso si sfidano 6 pastry chef: presidente di giuria è Louie Ye, tra i più rinomati Gelato&Pastry chef della Cina.Alla Bakery Area spazio alla selezione cinese per il Campionato Mondiale di Panificazione (Bread in The City), che si svolgerà sempre in occasione di Sigep 2025, con 8 team composti daL’evento è organizzato in partnership con Richemont Club Cina, presente attraverso il presidente di giuriaChiude lacon due competizioni di brewing e latte art a cura diuno dei più importanti magazine asiatici dedicato allo sviluppo di caffè, tè e gelato. Infine, è stata istituita un’Area Forum che ricalca la Vision Plaza di Sigep, con i più importanti talk dedicati alle 5 aree espositive.La seconda edizione di Sigep China - si legge nella nota -verso i mercati asiatici: a giugno, infatti, ci sarà il grande lancio di Sigep Asia, in programma a Singapore dal 26 al 28, che avrà al suo interno Café Asia, International Coffee & Tea Asia e Sweets & Bakes Asia. Una vera e propria vetrina delle filiere del gelato artigianale, pasticceria, panificazione, caffè e tè.