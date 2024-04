Copernico Sim, Banca Finnat abbassa target price e conferma Buy

Copernico Sim

(Teleborsa) - Banca Finnat ha abbassato aper azione (dai precedenti 5,38 euro) ilsu, Società di Intermediazione Mobiliare attiva nel mercato dei servizi finanziari e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la" sul titolo.Gli analisti ricordano che nel corso del 2023 la società ha avviato un processo di revisione delle proprie procedure interne volte a integrare, progressivamente, i rischi climatici ed ambientali nei propri sistemi di governo e di controllo. Nel 2023 glisi sono incrementati del 7,73% a 713 milioni di euro (vs 721 milioni attesi dagli analisti). Questi risultano essere allocati per una quota pari al 57,89% su OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio); per il 31,02% su prodotti assicurativi, il 7,84% su fondi pensione e per il 3,25% su consulenza personalizzata (lanciata nel 2023).Laha invece subito una pesante contrazione a 2,6 milioni di euro a fine 2023 da 51,7 milioni di euro del 2022 (54,3 milioni di euro le attese per il consuntivo 2023). Il numero disi attesta a 78 rispetto a 80 consulenti presenti in struttura al 31.12.2022.Nel corso della prima parte del 2023 è stato sottoscritto undi collocamento e distribuzione con la societàed è stato arricchito il catalogo con l'avvio del collocamento di nuovi prodotti di tipo assicurativo dal contenuto finanziario e infortuni.SulBanca Finnat stima una crescita media annua degli Asset Under Management pari al 9,49% con un Margine di Intermediazione in grado di poter raggiungere 5,4 milioni di euro nel 2027 da 3,9 milioni di euro attesi a consuntivo 2024. L'utile netto dovrebbe poter passare da 83 migliaia di euro a consuntivo 2023 a 765 migliaia di euro a fine periodo previsionale.