Generalfinance sale in Borsa dopo risultati sopra le attese

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, che ieri sera ha comunicato di aver chiuso ilcon un utile netto pari a 4,9 milioni di euro, in crescita del 66% rispetto allo stesso periodo del 2023."I risultati sono statie delle nostre previsioni per l'anno fiscale 2023, considerando la stagionalità del business la cui redditività è più sbilanciata verso l'ultima parte dell'anno - commentano gli analisti di- nell'anno fiscale 2023, il fatturato del 1Q23 ha rappresentato il 20% del fatturato dell'intero anno".Buona la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,8 e successiva a 11,1. Supporto a 10,5.