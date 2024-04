Giorgetti: dialogo con Commissione Ue su aggiustamento conti

(Teleborsa) - Il Governo intende avviare "uon la Commissione europea per la definizione del percorso di aggiustamento dei conti pubblici, in rispetto alle nuove regole di governance. Lo ha spiegato il Ministro dell'economia e delle finanze,nell'audizione nelle Commissioni bilancio di Camera e Senato sul Documento di economia e finanza (Def) 2024. Lo scenario tendenziale di finanza pubblica indicato nel Def 2024, ha riferito Giorgetti "appare già compatibile con le nuove regole".La definizione del Piano strutturale di medio termine e del relativo quadro programmatico "sarà cruciale per definire un percorso di aggiustamento che, compatibilmente con le esigenze di sostenibilità, consenta di fornire il necessario supporto alla crescita. Il nostro auspicio è che la r. Su tali aspetti, ha concluso il Ministro "il Governo intende mettere in atto un assiduo dialogo tecnico con la Commissione europea, del quale il Parlamento sarà tempestivamente informato"."In questo periodo di tempo, questo Governo e questo Ministero, con i suoi difetti, hanno cercato di costruire una credibilità. Il percorso sulla gestione del collocamento del dha detto il Titolare del Tesoro. "Questa credibilità io intendo portarla avanti, perché è essenziale" per non avere problemi sul finanziamento del debito. "Per questo - ha concluso - penso che Governo e Parlamento devono collaborare perché questa credibilità continui".Di nuovo, l'affondo sulche Giorgetti ha definito una misura "nata male dall'inizio, senza un monitoraggio preventivo. I tentativi per porre rimedio alla situazione" che sono stati approvati dal governo "hanno limitato i danni, altrimenti avremmo raccontato una storia incredibile, che ha suscitato ilarità in tutto il mondo". "Colpa della Ragioneria? - ha aggiunto il Ministro - Non solo. La colpa è diffusa". Nei prossimi anni "a livello di cassa i crediti che saranno fruiti genereranno minori entrate che inflienzeranno il debito". Giorgetti ha sottolineato che gli ultimi dati mostrano come "il superbonus si sia mangiato un anno di aumento della spesa sanitaria,