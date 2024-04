Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Sul fronte macroeconomico, dai dati provvisori dell'indagine PMI di aprile è emerso che l'ha indicato la crescita più veloce in quasi un anno, con la crescita sempre più forte del settore terziario che si è affiancata ai segnali di un ulteriore rallentamento del calo manifatturiero.Per quanto riguarda la politica monetaria,(vicepresidente) ha detto che la Banca centrale europeama dovrà essere molto cauta sulle mosse successive.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,067. Scambia in retromarcia l', che scivola a 2.302,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,76% e continua a trattare a 81,28 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +135 punti base, con ilche si posiziona al 3,83%.in luce, con un ampio progresso dell'1,04%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,30%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,54%.Giornata di forti guadagni per, con ilin rialzo dell'1,53%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 36.371 punti. In denaro il(+1,44%); con analoga direzione, buona la prestazione del(+1,44%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,35%),(+4,06%),(+3,60%) e(+3,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,82%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,54%),(+5,15%),(+4,77%) e(+3,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,86%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.