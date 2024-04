Debole il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,27%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.062 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(+0,11%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'(-0,18%).L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle trimestrali delle big tech americane. Fra queste,ha già alzato il velo sui conti che hanno mostrato un crollo dei ricavi , ma Elon Musk ha dichiarato di stare accelerando sul lancio di «nuovi veicoli, inclusi modelli più economici. Ora c'è attesa per i numeri didopo la chiusura del mercato.Sul fronte macro, è arrivato un altro segnale di forza dell’economia statunitense, dal dato sugli ordini di beni durevoli saliti a marzo più di quanto previsto dagli analisti. Calano, invece, le richieste di nuovi mutui, con i tassi d’interesse in rialzo per la terza settimana di fila e ben al di sopra del 7%.Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nel listino, i settori(-1,24%),(-0,69%) e(-0,51%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+1,10%),(+0,99%),(+0,92%) e(+0,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,97%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,61%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,57%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,42%.Tra i(+10,37%),(+6,33%),(+6,29%) e(+4,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,69%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,43 punti percentuali.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,47%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,10%.