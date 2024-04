FILA, CdA nomina Giovanni Gorno Tempini presidente e Massimo Candela AD

FILA

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, ha approvato ilindividuale al 31 dicembre 2023 e deliberato la distribuzione di unagli azionisti per complessivi 6.126.995,64 euro e, quindi, 0,12 euro per ciascuna delle 51.058.297 azioni attualmente in circolazione, con data di pagamento il 22 maggio 2024, data stacco cedola il 20 maggio 2024 e record date il 21 maggio 2024.I soci hanno determinato in sette il numero degli Amministratori e hanno nominato il, che rimarrà in carica per la durata di tre esercizi: Giovanni Gorno Tempini, Massimo Candela, Luca Pelosin, Annalisa Matilde Barbera, Gianna Luzzati, Donatella Sciuto, Carlo Paris. L'assemblea degli azionisti ha nominato Alberto Candela quale Presidente Onorario per tre esercizi.Al termine dell'assemblea degli azionisti si è riunito il neo eletto Consiglio di Amministrazione che ha nominatoquale Presidente del Consiglio di Amministrazione,quale Amministratore Delegato e Luca Pelosin quale Consigliere Delegato.Pertanto, Massimo Candela e Luca Pelosin sono, mentre i rimanenti Amministratori sono consiglieri non esecutivi.