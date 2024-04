Mercati asiatici positivi, inflazione australiana sopra le attese

Tokyo

(Teleborsa) - Tokyo, dopo un rally a Wall Street per il secondo giorno consecutivo. I dati sull'inflazione del primo trimestre hanno mostrato che l'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 3,6% su base annua, al di sopra delle aspettative, rafforzando la tesi a favore della banca centrale di mantenere i tassi ai massimi di 12 anni. Nikkei 225 termina la seduta con un guadagno sull'indice del 2,42%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per Shenzhen, che arriva allo 0,46%, e per Hang Seng, che sale dello 0,51%. Effervescente Shanghai (+2,07%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione di Seul (+2,01%). Poco sopra la parità Mumbai (+0,41%); senza direzione Sydney (+0,13%). Appiattita la performance dell'Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto +0,03%. Sostanziale invarianza per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato -0,03%. Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 0,89%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 2,26%.