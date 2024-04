Unipol, Barclays incrementa il target price e conferma Overweight

Barclays

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 7,30 euro precedenti, +29%) ilsu, società finanziaria italiana che fa parte del FTSE MIB e opera nei settori assicurativo e bancario, e confermato la" sul titolo.Gli analisti scrivono che le azioni Unipol hanno registrato un rally del 62% da inizio anno, sovra-performando lo STOXX Europe 600 Insurance del 54%. Le azioni sono state rivalutate ai massimi storici in base alla valutazione P/E. Il titolo viene ancora scambiato con uno sconto del 15% circa rispetto ai livelli storici die del 20% circa rispetto all'attuale valutazione di"Riteniamo che siain quanto il mercato sposta la propria lente di valutazione per considerare Unipol come una compagnia assicurativa piuttosto che come una holding a seguito della proposta di fusione" con UnipolSai, si legge nella ricerca.Gli analisti hannoper il periodo 2025-28 in media del 7% per riflettere le tendenze sottostanti.