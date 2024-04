Altra seduta in rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+0,69%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

listino principale

Stmicroelectronics

bassa capitalizzazione

Seco

(Teleborsa) - Si è mosso in territorio positivo l', che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell', che dà segnali di maggiore debolezza.Ilha aperto a 139.637,45, in recupero dello 0,69% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'evidenzia un più deciso calo dell'1,07% a 1.063,09.Nel, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,98%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,19% sui valori precedenti.