Tokyo chiude in profondo rosso

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - A, si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale del 2,16%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso, mentre, al contrario, resta piatto, con le quotazioni che si posizionano allo 0,14%.Leggermente positiva(+0,28%); in rosso(-1,76%).In lieve ribasso(+0,01%); consolida i livelli della vigilia(-0,01%).Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,4%. La giornata del 24 aprile si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,12%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,08%.Il rendimento dell'è pari 0,9%, mentre il rendimento delscambia 2,28%.