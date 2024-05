Borse europee in leggero rialzo, attesa per report sul mercato del lavoro USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Sul fronte macroeconomico, ina marzo l'output industriale ha sorpreso al ribasso con un calo di -0,3% (da +0,2% di febbraio). In, l'Istat ha comunicato che a marzo, rispetto al mese precedente, sono aumentati gli occupati e gli inattivi, mentre sono diminuiti i disoccupati.Gli occhi degli investitori sono però puntati al, che dovrebbe contemplare 238 mila nuovi occupati non agricoli (da 303 mila di marzo) e un tasso di disoccupazione invariato a 3,8%.Per quanto riguarda la politica monetaria, il governatore della banca centrale greca ha detto che "molto probabile" che latagli i tassi di interesse solo tre volte quest'anno poiché la crescita economica più forte del previsto sostiene l'inflazione.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,074. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.299,6 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 78,99 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +130 punti base, con ilche si attesta al 3,82%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,32%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,30%, eavanza dello 0,41%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 33.821 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 36.024 punti. Guadagni frazionali per il(+0,29%); con analoga direzione, in moderato rialzo il(+0,46%).di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,08%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,52%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,32%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,19%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,83%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,40%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,11%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,92%.Tra i(+2,53%),(+2,48%),(+1,91%) e(+1,28%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,27%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,24%. Tentenna, che cede lo 0,80%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,74%.