Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

(Teleborsa) -. Sul fronte macroeconomico, ina marzo l'output industriale ha sorpreso al ribasso con un calo di -0,3% (da +0,2% di febbraio). In, l'Istat ha comunicato che a marzo, rispetto al mese precedente, sono aumentati gli occupati e gli inattivi, mentre sono diminuiti i disoccupati. In Eurozona, il tasso di disoccupazione a marzo è stato stabile al 6,5%. Gli occhi degli investitori sono oggi puntati alPer quanto riguarda la politica monetaria, il governatore della banca centrale greca ha detto che "molto probabile" che latagli i tassi di interesse solo tre volte quest'anno poiché la crescita economica più forte del previsto sostiene l'inflazione.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,20%. Lieve calo dell', che scende a 2.298,2 dollari l'oncia. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,65%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +131 punti base, con ilche si posiziona al 3,82%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,48%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,54%, e composta, che cresce di un modesto +0,59%.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 35.987 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente positivo il(+0,38%); con analoga direzione, in frazionale progresso il(+0,58%).di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento del 2,48%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,47%. In luce, con un ampio progresso del 2,39%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,92%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,66%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,50%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,43%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,24%.del FTSE MidCap,(+2,20%),(+2,14%),(+2,04%) e(+1,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,85%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,02%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,90%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,82%.