Daimler Truck, utile 1° trimestre in crescita. Più difficoltà in Europa

Daimler Truck

(Teleborsa) -, il più grande produttore di veicoli commerciali al mondo, ha chiuso ilconpari a 13,3 miliardi di euro, allo stesso livello del primo trimestre dell'anno precedente (1° trimestre 2023: 13,2 miliardi di euro). L'è in leggero aumento a 1,21 miliardi di euro nel periodo in esame (1° trimestre 2023: 1,16 miliardi di euro). Nel settore Industriale, l'EBIT rettificato di 1,16 miliardi di euro è stato superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (1° trimestre 2023: 1,11 miliardi di euro)Riflettendo la prevista normalizzazione dei mercati degli autocarri, leglobali sono state pari a 108.911 unità (primo trimestre 2023: 125.172 unità). Le vendite di veicoli elettrici a batteria sono aumentate del 183% a 813 veicoli (1° trimestre 2023: 287).Con 847 milioni di euro, l'è aumentato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente con 795 milioni di euro. Con 1.213 milioni di euro, ilè stato significativamente superiore rispetto al primo trimestre dell'anno precedente (168 milioni), grazie alla significativa riduzione dei crediti commerciali dovuta alla tempistica dei pagamenti ai clienti nel primo trimestre del 2024."Abbiamo avuto un inizio positivo nel 2024, offrendo una solida redditività su volumi di vendita inferiori - ha commentatodi Daimler Truck - I risultati del nostro primo trimestre lo dimostrano chiaramente: mentre i mercati stanno tornando alla normalità, la nostra azienda offre un EBIT e un ritorno sulle vendite stabili. Mentre siamo sulla buona strada verso i nostri obiettivi finanziari per l'intero anno, le. Il nostro team globale è concentrato, determinato e fiducioso nel raggiungere i nostri obiettivi per il 2024".