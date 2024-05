E-Globe, l'M&A fa correre il titolo a Piazza Affari

E-Globe

(Teleborsa) -, anche se con, per il titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della rivendita e della commercializzazione a valore aggiunto di prodotti di climatizzazione. La società ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisto del 100% della società spagnola Bayona Petit Tradex Consulting per 3 milioni di euro, parzialmente finanziato tramite il ricorso al canale bancario e per la restante parte con capitale proprio.La società ha sottolineato che, tenuto conto dell'EBITDA della società target e di E-Globe, nonché dell'Indebitamento Finanziario Netto complessivo post acquisizione, il management ritiene che la società possa perseguire la sua strategia di crescita per linee esterne mediante operazioni di M&A in tuttanell'ottica di una, con un. Il titolo rimane comunque lontano dagli 1,65 euro per azione del collocamento che l'ha portato su Borsa Italiana ad agosto 2023.