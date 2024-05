Ferrari, presentate a Miami le nuove 12Cilindri e 12Cilindri Spider

Ferrari

(Teleborsa) - Secondo, c'è un filo conduttore che ha emozionato in ogni sua versione gli appassionati del Cavallino Rampante sin dal 1947: si tratta del, la prima motorizzazione Ferrari ad aver varcato i cancelli di Maranello nel 1947. La, presentata oggi nella cornice di Miami Beach in occasione del 70° anniversario della presenza della Casa di Maranello negli Stati Uniti d'America, rappresenta la naturale evoluzione della filosofia di motore senza compromessi che negli anni ha saputo rinnovarsi senza mai divergere dal DNA e dagli elementi costitutivi del marchio.La Ferrari 12Cilindrie incarna appieno la missione delle Ferrari V12 a motore anteriore e due posti in un connubio di eleganza, versatilità e prestazioni.Ildella Ferrari 12Cilindri, parte della famiglia che ha inaugurato la leggenda della Casa di Maranello, in questa versione eroga 830 cv e beneficia dell'estensione del regime di rotazione a 9.500 giri/min. L'impressionante curva di potenza rende l'80% della coppia disponibile a 2.500 giri/min, per una risposta istantanea dell'acceleratore e una sensazione di accelerazione crescente ed erogazione senza fine.Presentata anche la, con la guida a. Il design della vettura rompe con la tradizione recente delle berlinette spider Ferrari a due posti, abbandonando muscolarità e sensualità in funzione di un linguaggio più futuristico e fondato sul rigore formale, per un'ispirazione solo tangenzialmente automotive.