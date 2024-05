Gruppo Agenti Generali Italia, Vincenzo Cirasola lascia presidenza dopo 22 anni

(Teleborsa) -, storico leader delhaad un anno dalla sua scadenza naturale. Il presidente ha ufficializzato al Consiglio Direttivo la sua scelta on una lettera, di cui ha informato i circa 1250 iscritti e che - ha sottolineato - "rappresentanei confronti degli associati e dello stesso GA-GI, punto di riferimento dell'intero mercato assicurativo italiano".Il gesto di Cirasola non è la conseguenza del venir meno del suo, ribadito nell'ultimo congresso di Monopoli del 2022 dove è stato riconfermato alla guida del GA-GI con 433 voti, "ossia – come rimarcato nella lettera – circa il 50% in più del secondo classificato, e il 60% in più del terzo candidato". Un consenso costantemente confermato in questi due anni così come anche dagli organi associativi, Giunta Esecutiva e Consiglio Direttivo, dove siedono ancora oggi i 21 rappresentanti delle regioni d'Italia che lo hanno eletto presidente a giugno 2022.Ma, piuttosto, è stato l'avviato da 5 consiglieri tra cui i due auto-candidati presidenti, risultati sconfitti in seno al Congresso, i quali, in merito a una controversia sull'interpretazione dello statuto associativo che avrebbe impedito a Vincenzo Cirasola, a loro dire, di essere confermato per un nuovo mandato alla guida dell'associazione, invece di rivolgersi all'organo di giustizia interna ossia il collegio dei probiviri, hanno voluto citare in Tribunale il GA-GI."La questione si è trascinata in questi due anni con alterne ordinanze di sospensione del presidente Cirasola a favore e contro e la- si legge in una nota - Tutto ciò ha alimentato una situazione di criticità diventata oramai insostenibile e che sta facendo sprecare energie al GA-GI rischiando di comprometterne la reputazione e la forza negoziale che l'associazione ha saputo conquistare nell'ultimo ventennio"."Lascio la presidenza dopo 22 anni ma, perché penso di aver cercato sempre di fare il bene di questa associazione - ha dichiarato Cirasola - Mi auguro che tutto ciò che è stato fatto gli agenti associati possano continuare a beneficiarne. Le sfide che attendono il settore non sono semplici, per questo mi auguro che ognuno di noi si prodighi affinché sia eletta una rappresentanza forte che rispecchi la vera volontà della maggioranza degli associati per fare in modo che il GA-GI continui a essere il gruppo lungimirante e antesignano del mercato. Un modello di riferimento per tutti i gruppi agenti come lo è stato finora"."Chi mi conosce sa bene che non mi sono mai sottratto a confronti leali e anche aspri, ma sempre nel pieno rispetto dell'avversario. Ho preso la guida di GAA in uno stato di logoramento, privo di identità, di dignità.", ha aggiunto.