Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e rete aste siglano una partnership strategica

(Teleborsa) - Ilha annunciato l, network leader nel settore delle vendite competitive. Questa partnership strategica, siglata dai rispettivi rappresentanti, Presidente dei Commercialisti, e, rappresentante legale di Rete Aste,L'obiettivo principale dell'accordo è quello di, già previsto negli incarichi giudiziari e stragiudiziali in qualità di delegati, curatori o liquidatori, proponendo ai propri clienti privati la possibilità di vendere in modo efficace e trasparente attività produttive, patrimoni e singoli beni, in attuazione dell’art.1 c2 dell’Ordinamento.Il, con la sua esperienza trentennale, garantisce la massima professionalità sia nelle vendite giudiziarie, tramite Aste Giudiziarie Inlinea Spa soggetto specializzato nella gestione di vendite ex art. 107 L.F. e 216 CCII, che nelle vendite stragiudiziali e private. L’accordo consente ai Commercialisti dicon l’affiancamento del partner Rete Aste, che offre un’ampia gamma di servizi specializzati come la definizione delle migliori strategie di vendita, la valorizzazione dei beni, la promozione attraverso attività di marketing.Rete Aste si occupa della gestione completa della vendita telematica attraverso le piattaforme proprietarie astegiudiziarie.it, astetelematiche.it, astetraprivati.it,. Inoltre, offre ulteriori, quali la definizione di piani di vendita, la verifica e integrazione della documentazione, consulenze giuridiche, commerciali e tecniche. L'accordo prevede anche laper migliorare le competenze dei commercialisti e sviluppare standard professionali e linee guida nel settore delle vendite competitive private, giudiziarie e stragiudiziali.