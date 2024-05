Intesa, Messina: record positivo per cost/income, flusso NPL ai minimi storici

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "La solidità dei risultati ottenuti nel primo trimestre del 2024 confermaquale, forza patrimoniale e basso profilo di rischio; con un ruolo unico a supporto dell'economia reale e sociale del nostro Paese". Lo ha commentato ildopo la pubblicazione dei conti e la conferma delle prospettive "La consolidata leadership commerciale delle divisioni al servizio di famiglie e imprese, la significativa componente del Wealth Management and Protection, l'offerta digitale tecnologicamente avanzata, la gestione delle attività internazionali improntata all'efficienza, la nostra condizione di Banca "Zero NPL" e lo spiccato profilo ESG fanno di Intesa Sanpaolo un", ha aggiunto."Nel mese di maggio distribuiremoper 2,8 miliardi di euro come saldo dell'esercizio 2023 - ha spiegato Messina - Confermiamo l'di un utile netto 2024 superiore a 8 miliardi di euro. Nel primo trimestre 2024 l'utile netto è stato di 2,3 miliardi, in crescita del 18% rispetto al primo trimestre 2023 e permette di accantonare dividendi per 1,6 miliardi di euro. I proventi operativi crescono dell'11% grazie anche alla forte accelerazione delle commissioni e del risultato assicurativo"."Il risparmio che ci affidano famiglie e imprese cresce nel trimestre di 28 miliardi superando i 1.300 miliardi di euro; la forte attenzione ai costi nonostante la crescita degli investimenti tecnologici ci permette di raggiungere il- ha sottolineato l'AD - Ilporta il costo del rischio annualizzato a 22 punti base, accompagnato a un aumento delle coperture. La robusta generazione di capitale ci rafforza ulteriormente: il CET 1 Ratio è superiore al 13,3% già considerando il buy back di 1,7 miliardi che lanceremo a inizio giugno".Secondo Messina, Intesa Sanpaolo "gode di una, in particolare in una prospettiva di tassi di interessi in riduzione: oltre 1.300 miliardi di euro di attività finanziarie della clientela, oltre 16.000 professionisti dedicati, un'offerta digitale all'avanguardia, le società assicurative e dell'Asset Management di proprietà. Abbiamodel nostro Gruppo. L'accorpamento in un presidio unitario delle attività di wealth management, annunciato di recente, ha l'obiettivo di accelerarne la crescita e favorire una maggiore integrazione delle fabbriche prodotto".