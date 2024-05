Maltempo, Coldiretti: 23 eventi estremi in 48 ore

(Teleborsa) -con danni a vigneti, frutteti e campi di ortaggi. E' quanto emerge dall'analisi su dati Eswd della Coldiretti che ha effettuato un primo monitoraggio della situazione nelle campagne, dopo che la Protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla in dieci regioni.Lacolpendo campi di ortaggi e vigneti nella zona di Oristano, in Sardegna, ma non ha risparmiato neppure i vigneti eroici in Val d'Aosta, dove si stima una perdita di produzione del 10%. Maltempo anche in Puglia, dove i chicchi di ghiaccio hanno colpito campi e frutteti, aggravando anche la situazione dei foraggi per l'alimentazione degli animali, con un terzo della produzione già andata in fumo per siccità e gelate.Se sulla maggior parte del Paese imperversa ilresta gravissima la situazione in Sicilia per la siccità. Coldiretti ha chiesto al Governo di dichiarare lo stato d'emergenza per affrontare la crisi idrica senza precedenti che sta attanagliando la regione da settimane. Ad essere in difficoltà sono tutti i comparti, ma a soffrire di più sono gli allevamenti, con i foraggi praticamente bruciati dalla mancanza d'acqua, e i cereali, a partire dal grano.