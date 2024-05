Norvegia, banca centrale lascia tassi al 4,5%. Suggerisce stretta più lunga

(Teleborsa) - Il Comitato per la politica monetaria e la stabilità finanziaria della, la banca centrale norvegese, ha deciso dinella riunione di maggio. "Sulla base dell'attuale valutazione delle prospettive da parte del Comitato, il tasso ufficiale sarà probabilmente mantenuto al livello odierno per qualche tempo a venire", ha spiegato la governatrice Ida Wolden Bache.Il Comitato valuta che il tasso di policy sia sufficientemente elevato da riportare l'inflazione al target entro un orizzonte temporale ragionevole. La politica monetaria sta avendo un effetto restrittivo e la crescita dell'economia norvegese è bassa. L'. I costi aziendali sono aumentati notevolmente negli ultimi anni, mentre l'elevata crescita salariale e l'indebolimento della corona contribuiscono a mantenere elevata l'inflazione.Dal rapporto di marzo, l'inflazione è stata leggermente inferiore al previsto. D'altro canto, l'attività economica è leggermente superiore al previsto e la crescita salariale potrebbe rivelarsi leggermente superiore al previsto. Allo stesso tempo, le. Il Comitato avrà ricevuto maggiori informazioni sugli sviluppi economici in vista del prossimo incontro di politica monetaria di giugno, quando verranno presentate le nuove previsioni."I dati finora potrebbero suggerire che unadi quanto previsto in precedenza", viene sottolineato nello statement.Le. Se un ulteriore aumento del tasso di policy fosse ritenuto necessario per riportare l'inflazione al livello target entro un orizzonte temporale ragionevole, il Comitato è pronto ad aumentare nuovamente il tasso di policy. Se si dovesse verificare un rallentamento più pronunciato nell'economia norvegese o le prospettive suggeriscono che l'inflazione tornerà al livello target più velocemente, il tasso ufficiale potrebbe essere abbassato prima di quanto previsto a marzo.