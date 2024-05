Profumo, Messina: "Persona più adatta per l'evoluzione tecnologica di Isybank"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Quandoha lasciato la Compagnia di San Paolo io sono stato convinto che lui fosse lache potesse essere portata nell'ambito die di tecnologia della Banca, perché Francesco è una persona di grandissimo livello, un personaggio fra i migliori che abbiamo nel nostro Paese e che ha una competenza elettiva proprio in questi ambiti".Così, Consigliere delegato di, a proposito della nomina di Francesco Profumo quale presidente di Isybank, la digital bank di Gruppo."Poiché noi, con delle forti relazioni internazionali, e poiché, con ambiti veramente significativi, ho pensato subito a lui per questo ruolo".Profumo - ha aggiunto - "merita tutti i ringraziamenti, perché ha gestito bene quell'azienda, però io ritengo chein quel contesto, quindi quando ho letto che potesse occuparsi di, sinceramente ho pensato cheio ho sempre avuto in mente che quello fosse il suo obiettivo".