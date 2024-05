Prysmian, Barclays: best-in-class per crescita ricavi e generazione di cassa

Barclays

Prysmian

(Teleborsa) -hasul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, con una raccomandazione "" e un prezzo obiettivo di, evidenziando che la società potrebbe godere della crescita migliore della categoria sia in termini di ricavi che di generazione di cassa nei prossimi anni.La analisi dell'attualedi Prysmian mostra che iprobabilmente sono più che raddoppiati per i progetti eolici offshore e quasi triplicati per i progetti di interconnessione negli ultimi tre anni. Ciò potrebbe tradursi in margini molto più elevati nei prossimi due/tre anni una volta che i nuovi progetti affluiranno nel P&L.Nonostante un budget capex sostanziale (2,7 miliardi di euro nel periodo 2023-27) e le stime NWC piuttosto prudenti, il broker stima una generazione cumulativa di(pre-M&A) di 3,3 miliardi di euro nel periodo 2024-27. Nonostante un aumento temporaneo della leva finanziaria, l'potrebbe ulteriormente migliorare il portafoglio prodotti, i canali di distribuzione, la presenza negli Stati Uniti e il potere di generazione di cassa di Prysmian. Detto questo, ulteriori ritorni materiali per gli azionisti potrebbero essere fuori discussione nel breve termine.Secondo Barclays, il mercato non tiene pienamente conto deldi Prysmian e del potenziale miglioramento del margine nel segmento HV. Anche la forza di fondo del settore MV viene parzialmente trascurata, così come il potenziale di fondo nel segmento delle telecomunicazioni. Il consenso ha inoltre sottovalutato la capacità di Prysmian di mantenere unadurante un periodo di investimenti elevati., secondo gli analisti, includono: 1) un possibile superamento del capex potrebbe comportare costi più elevati e un successivo aumento di nuove capacità, con notevoli ostacoli al flusso di cassa, interruzioni del programma di esecuzione e ritardo nella crescita dei ricavi/utili. 2) il margine MV potrebbe non riuscire a crescere a causa delle rinnovate. 3) il pricing USLV potrebbe continuare a normalizzarsi. 4) una prolungata recessione delle telecomunicazioni potrebbe rendere ambiziosa la stima per il 2025 (se iiniziassero a invadere l'Europa e la protezione commerciale si rivelasse inefficace, o se gli incentivi statunitensi venissero ulteriormente ritardati). 5) gli investitori potrebbero preferire una maggioree considerare l'operazione Encore (100% LV), se andasse a buon fine, come una mossa negativa.