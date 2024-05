Seduta all'insegna del toro a New York in attesa dei dati sul mercato del lavoro

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche avanza a 38.226 punti; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dello 0,91%. Buona la prestazione del(+1,29%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'(+1,02%).Nella giornata di venerdì gli investitori seguiranno il, con particolare attenzione alle variazioni dei salari. Gli analisti prevedono che saranno aggiunti 238.000 posti di lavoro, segnando un rallentamento rispetto ai 303.000 posti di lavoro guadagnati a marzo.(+1,64%),(+1,58%) e(+1,18%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel, che ha riportato una flessione di -0,51%.del Dow Jones,(+4,30%),(+3,21%),(+2,30%) e(+2,28%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,66%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,85%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,83%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,70%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,77%),(+10,52%),(+9,85%) e(+6,22%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -10,30%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,20%.Calo deciso per, che segna un -2,72%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,16%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,8%; preced. 3,8%)14:30: Variazione occupati (atteso 243K unità; preced. 303K unità)15:45: PMI servizi (atteso 50,9 punti; preced. 51,7 punti)15:45: PMI composito (atteso 50,9 punti; preced. 52,1 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 51,4 punti)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,5%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 7,27 Mln barili).