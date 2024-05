SocGen e Credit Agricole volano in Borsa dopo i conti

Crédit Agricole

(Teleborsa) -per i dueche questa mattina hanno pubblicato idel primo trimestre 2024.Il Gruppoha chiuso il primo trimestre 2024 con unpari a, in crescita del +42,8% rispetto al primo trimestre 2023, mentre i ricavi sottostanti sono stati pari a 9.475 milioni di euro, in aumento del +5,8%.ha chiuso il primo trimestre del 2024 con ricavi pari a 6,6 miliardi di euro, sostanzialmente stabili rispetto al primo trimestre 2023, mentre l'è stato pari a, in calo del 22% rispetto all'anno precedente ma sopra le attese degli analisti grazie alla divisione investment banking.Ottima la performance di, che si attesta a 27,32 euro, con un, che la posiziona in cima al CAC 40. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 27,51 e successiva a quota 28,05. Supporto a 26,97.Spicca il volo anche, che si attesta a 15,22 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 15,34 e successiva a quota 15,68. Supporto a 15.