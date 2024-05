Vodafone e Nokia completano con successo la sperimentazione Open RAN in Italia

(Teleborsa) -annunciano di aver completato con successo, con l’estensione ad alcuni siti della rete live. Tale sperimentazione è un ulteriore passo nello sviluppo dell’Open RAN che aprirà la strada a nuove funzionalità basate su software che faciliteranno l’impiego della connettività 5G in vari settori, dalla telemedicina alle case, dai trasporti alle industrie.Funzionalità e prestazioni –, in ottica di maggiore flessibilità nello sviluppo delle reti mobili. Durante la sperimentazione Open RAN sulla rete live di Vodafone Italia sono state confermate le potenzialità della soluzione Open RAN che garantisce funzionalità e prestazioni in linea con reti radio tradizionali attualmente in uso, come velocità di download fino a 1,1 Gbit/s e di upload fino a 160 Mbps. Risultati incoraggianti sono stati raggiunti anche in termini di latenza.La tecnologia – Per la sperimentazionee la prima implementazione del software Open RAN di Nokia in esecuzione su server hardware general Purpose (Commercial-off-the-shelf- COTS) di Dell ed utilizzando l'infrastruttura cloud di Red Hat. La sperimentazione comprende anche il nuovo sistema di gestione della rete radio MantaRay di Nokia, per una visione consolidata della rete ed un miglior monitoraggio e gestione del traffico.La sperimentazione ha inoltre evidenziato, progettato per offrire agli operatori di telefonia mobile e alle imprese una maggiore flessibilità nella costruzione di reti multi-vendor. La possibilità di combinare software e hardware di fornitori diversi è alla base della Open RAN ed è fondamentale per promuovere l'innovazione e la resilienza della supply chain.L’Open RAN per Vodafone – Una piattaforma così concepita(Application Programming Interface) aperte, stimolando l'innovazione e la competitività dell'Europa, incrementando al contempo l’autonomia digitale e la resilienza della catena di approvvigionamento.Vodafone ha l’ambizione, sulla base dell'implementazione di siti Open RAN di Vodafone nel Regno Unito e in Romania. L’auspicio è che questo approccio possa favorire l’adozione su larga scala di soluzioni di disaggregazione tra hardware e software e l’automazione, e promuovere uno sviluppo più agile e veloce delle reti grazie ad un più ampio e ricco ecosistema., ha dichiarato: "Vodafone si dedica a sostenere lo sviluppo e l'adozione di Open RAN in tutto il mondo promuovendo una diversità ecosistema di partner e soluzioni. Questo approccio offre numerosi vantaggi, tra cui maggiore scelta, maggiore efficienza energetica, maggiore capacità di rete e miglioramento prestazioni per i clienti"., ha dichiarato: "L’approccio collaborativo anyRAN di Nokia significa proprio questo. I fornitori di servizi di comunicazione possono implementare Open RAN con l'hardware del server e CaaS strato di loro scelta. Insieme ai nostri partner dell’ecosistema, ci impegniamo a fornire di più scelta e prestazioni più elevate nelle soluzioni Open RAN per i nostri clienti rispetto a quelle che vedranno altri fornitori RAN."