Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 3/05/2024

(Teleborsa) - Chiusura del 3 maggio

Seduta in frazionale rialzo per l'indice svizzero, che ha terminato gli scambi in aumento a 11.273.

Il quadro tecnico dello SMI (Swiss Market Index) suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 11.206,9 con tetto rappresentato dall'area 11.341,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11.140,9.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)