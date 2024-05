SES: acquisizione di Intelsat genererà sinergie per 2,4 miliardi di euro

SES

(Teleborsa) - La combinazione trae Intelsat crea uncon una rete ampliata, maggiori ricavi in segmenti ad alto valore e in crescita, un profilo finanziario più forte e una maggiore capacità di investire nel futuro pere competitivo delle comunicazioni satellitari. Lo si legge nelle FAQ per gli investitori che SES ha pubblicato oggi dopo l'annuncio dello scorso 30 aprile dell'acquisizione di Intelsat per circa 3,1 miliardi di dollari.L'operazione accresce notevolmente il flusso di cassa disponibile per azione a partire dal primo anno e fornisce(che rappresentano l'85% del valore azionario di Intelsat e un tasso di esecuzione annualizzato di circa 370 milioni di euro), di cui il 70% sarà essere eseguito entro 3 anni dalla chiusura dell'operazione (previsto nella seconda metà del 2025).La società combinata avrà(fine 2023), 3,8 miliardi di euro di ricavi (2024) e 1,8 miliardi di euro di EBITDA rettificato (2024), che si prevede crescerà a un CAGR mid-single digit e sostiene una prospettiva di generazione di flussi di cassa forte e sostenuta.Immediatamente dopo la chiusura, si prevede che il(incluso il 50% delle obbligazioni ibride come debito e il 50% come capitale) sarà di circa 3,5 volte. Si prevede che il rapporto tra debito netto rettificato ed EBITDA rettificato scenda al di sotto di 3,0 volte entro 12-18 mesi dalla chiusura.