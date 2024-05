Race for the Cure: CDP corre con il volontariato d’impresa

(Teleborsa) - "è stato il leitmotiv dell’apertura straordinaria al pubblico del(CDP), sabato 4 maggio.Con questa iniziativa, rivolta alledell’associazione no profit, CDP ha ospitato circa 250 visitatori presso la sede di via Goito, mettendo in mostra le collezioni del Gruppo, espressione del mecenatismo industriale del '900.L’apertura al pubblico del Museo aziendale è stata organizzata come attività di accompagnamento alla, iniziativa di punta di Komen Italia per la raccolta fondi destinata alla lotta ai. Alla manifestazione, in calendario a Roma,, si uniranno atleti professionisti e appassionati. Tra di loro ci sarà la squadra deicon più di 250 iscritti.Questa iniziativa si inserisce nel più ampio programma di volontariato d’impresache nasce alla fine del 2022 con l’obiettivo di potenziare il contributo del Gruppo allo sviluppo sostenibile del Paese.In particolare, i dipendenti che aderiscono al progettopartecipando a iniziative di formazione per i giovani, raccolta fondi da destinare alla ricerca scientifica, sostegno ai più fragili e cura dell’ambiente. Ciascun dipendente ha l’opportunità di dedicarealle attività di volontariato, a cui è possibile aggiungere ulteriori ore del proprio tempo libero. Nel 2023 sono state organizzate oltrel fianco di 10 partner del Terzo Settore perCome dimostrato recentemente da diversi studi, per le aziende è sempre più strategico investire in programmi che coinvolgano in prima persona i dipendenti in attività solidali. Queste azioni promuovono una cultura orientata all’impatto sociale, aumentano la produttività e rafforzano l’engagement interno.