Al via i SACE for Sustainability Days, due settimane di eventi dedicati alla crescita ESG delle aziende

(Teleborsa) - Due settimane di eventi dedicati alle aziende, per rafforzare il sostegno alla crescita sostenibile del tessuto imprenditoriale italiano. È l’obiettivo dei, in partenza domani fino al 29 maggio, una serie di appuntamenti e momenti di confronto e approfondimento sulle tematiche ESG e sulle soluzioni messe a disposizione da SACE per la transizione ecologica e la promozione della sostenibilità sociale, con particolare attenzione all'e allaL’iniziativa - in concomitanza con il Festival dello Sviluppo Sostenibile dell’Asvis, di cui SACE è partner – sarà l’occasione anche per lanciare l’innovativadi SACE, un ecosistema digitale pensato per supportare le imprese nel loro percorso verso la sostenibilità.“In un mondo sempre più consapevole dell’impatto delle nostre azioni sull’ambiente, diventa cruciale che le organizzazioni come SACE assumano un ruolo di guida nella promozione della sostenibilità. Con i SACE for Sustainability Days vogliamo rafforzare il nostro ruolo di partner strategico al fianco delle aziende italiane, diffondendo la cultura dello sviluppo in chiave ESG”, ha dichiaratoHead of Sustainability di SACE. “Dai servizi assicurativi e finanziari a tutte le iniziative di formazione e accompagnamento sui mercati esteri, le imprese, soprattutto le PMI, possono contare su di noi per crescere in modo sostenibile in Italia e nel mondo”.