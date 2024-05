Arm Holdings pronta a primo chip per l’intelligenza artificiale, titolo vola

ARM Holdings

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,84%, dopo che l’agenzia Nikkei ha scritto che la società britannica potrebbe lanciare il suo primo chip per l’intelligenza artificiale nel corso del prossimo anno.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 115,2 USD. Supporto a 110,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 119,7.